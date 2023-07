Times paulistas largam mal na segunda fase e cai um invicto na Série D

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 21:26 Compartilhe

A segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro começou, neste sábado, com sete resultados equilibrados. Abrindo os jogos de mata-mata, dois clubes paulistas atuaram em casa e não tiveram sucesso. A Inter de Limeira perdeu por 1 a 0 para o Caxias-RS, enquanto a Ferroviária empatou por 1 a 1 com o Hercílio Luz-SC.

No Limeirão, a Inter não conseguiu superar a marcação do Caxias e ainda sofreu um gol marcado por David Lustosa, aos nove minutos do segundo tempo. Com a derrota, o time paulista agora precisa vencer por dois gols de diferença no Sul ou vencer por um gol e levar a definição da vaga para os pênaltis.

Na Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária fez um bom primeiro tempo, quando abriu o placar com Vitor Barreto. Mas não conseguiu segurar a vantagem e sofreu o empate com Rafael Lima, na etapa final. Agora, em Santa Catarina, quem vencer segue em frente. Um novo empate leva a definição para os pênaltis.

Uma das surpresas foi o Vitória-ES que fez 1 a 0 em cima do Ceilândia-DF, que ainda estava invicto. Agora o único time invicto é Ferroviário-CE, dono da melhor campanha. O jogo foi disputado em Vitória, capital do Espírito Santo, e o único gol foi anotado por Carlinhos.

No jogo de volta, o Ceilândia-DF vai ter que vencer por dois gols de diferença para continuar na briga pelo acesso. Se ganhar por um gol, então vai ter que disputar a vaga na cobrança de pênaltis.

O Tuna Luso-PA se deu bem como visitante e ganhou por 3 a 2 do Maranhão-MA. Agora pode empatar na volta. Num duelo nordestino, em casa, o ASA-AL venceu por 1 a 0 o Nacional-PB e vai ter a vantagem do empate na volta, no campo do adversário.

O Sousa-PB segurou o empate por 1 a 1 com o Falcon-SE, mesmo atuando em Aracaju (SE). Esta vaga segue aberta, porque quem vencer carimba a classificação. Camboriú-SC e Maringá empataram sem gols em Santa Catarina e vão decidir a vaga no Paraná.

Os jogos de ida da segunda fase terão ainda sete jogos no domingo e outros dois na segunda-feira. Esta fase reúne 32 clubes que se enfrentam pelo sistema de mata-mata. O time de melhor campanha decide em casa e, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Apenas os quatro semifinalistas garantem acesso à Série C de 2024.

Confira os jogos de ida da 2ª fase da Série D:

SÁBADO

Vitória-ES 1 x 0 Ceilândia-DF

Falcon-SE 1 x 1 Sousa-PB

Maranhão-MA 2 x 3 Tuna Luso-PA

Inter de Limeira-SP 0 x 1 Caxias-RS

Camboriú-SC 0 x 0 Maringá-PR

Ferroviária-SP 1 x 1 Hercílio Luz-SC

ASA-AL 1 x 0 Nacional-PB





DOMINGO

15h

Parnahyba-PI x Nacional-AM

16h

Operário-MT x Portuguesa-RJ

Brasil-RS x Patrocinense-MG

Brasiliense-DF x Athletic-MG

17h

Princesa do Solimões-AM x Ferroviário-CE

Pacajus-CE x Retrô-PE

Potiguar-RN x Bahia de Feira-BA

SEGUNDA-FEIRA





20h

Águia-PA x Atlético-CE

20h30

Democrata GV-MG x Anápolis-GO

