Times ‘novatos’ começam bem na Série C do Campeonato Brasileiro

A primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro começou com o pé direito para os times recém-promovidos da Série D. Atuando em seus domínios, Ituano e Brusque venceram, enquanto o Manaus empatou. Nos outros jogos, uma vitória do São José e empate sem gols entre Paysandu e Santa Cruz no duelo nordestino.

O Ituano mandou seu jogo em Osasco e soube aproveitar o cansaço do Tombense, finalista do Campeonato Mineiro. Ganhou por 3 a 0 com gols de Léo Rigo, Eduardo Lopes e Luiz Paulo. O time mineiro desperdiçou um pênalti e ainda atuou boa parte do jogo com um jogador a menos.

Em Santa Catarina, o Brusque bateu o Ypiranga, por 2 a 1. O time da casa saiu na frente com Éverton Alemão, mas levou o empate com Cristiano ainda no primeiro tempo. O gol da vitória saiu somente aos 49 minutos do segundo tempo com Thiago Alagoano.

Ainda pelo Grupo B, em casa o São José-RS venceu o São Bento por 1 a 0, com gol de Rafael Tavares. O time paulista perdeu uma boa chance de empatar ao desperdiçar um pênalti na etapa final.

No Grupo A, em Manaus, o time da casa empatou por 1 a 1 com o Vila Nova-GO. Rodrigo Fumaça abriu o placar para os novatos no começo do segundo tempo, mas os goianos buscaram o empate aos 49 minutos com Rafael Donato. Quem não conseguiu mexer no placar foram Paysandu e Santa Cruz. O encontro teve tempos de pouca criatividade na Curuzu, em Belém (PA).

A primeira rodada ainda vai ter três jogos no domingo e dois na segunda-feira à noite. Na fase inicial, os 20 clubes foram divididos em dois grupos de 10. Eles se enfrentam entre si dentro de cada grupo em turno e returno (18 jogos). Os quatro melhores avançam à segunda fase, enquanto os dois piores de cada grupo vão ser rebaixados para a Série D.

Confira os jogos da 1ª rodada da Série C:

Sábado

São José-RS 1 x 0 São Bento-SP

Ituano-SP 3 x 0 Tombense-MG

Paysandu-PA 0 x 0 Santa Cruz-PE

Brusque-SC 2 x 1 Ypiranga-RS

Manaus-AM 1 x 1 Vila Nova-GO

Domingo

16h

Treze-PB x Imperatriz-MA

18h

Jacuipense-BA x Remo-PA

20h

Ferroviário-CE x Botafogo-PB

Segunda-feira

18h

Boa-MG x Volta Redonda-RJ

20h

Londrina-PR x Criciúma-SC

