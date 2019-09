Times nordestinos disputam final da Série C

Após a semifinal do Campeonato Brasileiro Série C, podemos tirar uma conclusão: o título da competição vai para a Região Nordeste do país. Esta é a terceira edição em que os nordestinos se enfrentam pelo título no atual formato da competição, iniciado em 2012. O Santa Cruz, em 2013, superou o Sampaio Corrêa e ficou com a taça. A outra oportunidade foi em 2017, quando o CSA colocou a faixa de campeão após enfrentar o Fortaleza.

Com esta final, levando em consideração o período desde 2012, o Nordeste iguala o número de títulos da Série C com o Sudeste, ambos com 3. Sul e Centro-Oeste têm um cada. O Norte ainda não conquistou e teve apenas um representante na final, o Paysandu em 2014, mas acabou sendo derrotado pelo Macaé-RJ.

Neste final de semana, no domingo (22) o Náutico eliminou o Juventude no Estádio dos Aflitos após devolver, durante os 90 minutos, o placar de 2 a 1 do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no jogo de ida. Nos pênaltis os pernambucanos bateram os gaúchos por 4 a 3.

Já o Sampaio Corrêa bateu o Confiança por 1 a 0, no Castelão, no último sábado (21) e avançou. No primeiro jogo os maranhenses já haviam vencido os sergipanos, no Batistão em Aracaju, por 2 a 0.

As finais estão marcadas para os dias 29 de setembro e 6 de outubro. O primeiro jogo acontece em Recife nos Aflitos. O segundo será em São Luís no Castelão.