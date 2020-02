Times italianos avançam na Liga Europa

ROMA, 27 FEV (ANSA) – Os dois times italianos ainda vivos na Liga Europa, Roma e Inter de Milão, garantiram nesta quinta-feira (27) suas vagas nas oitavas de final do torneio.

Na Bélgica, o clube giallorosso, que havia vencido em casa por 1 a 0, empatou com o Gent em 1 a 1, gols de David para os donos da casa e Kluivert para os visitantes.

Já a Inter, que na ida derrotara o Ludogorets na Bulgária por 2 a 0, ganhou em Milão por 2 a 1 e também avançou. Cauly abriu o placar para os visitantes aos 26 do primeiro tempo, mas Terziev, contra, deixou tudo igual cinco minutos depois.

Lukaku, em uma cabeçada acidental quando estava caído, sacramentou a virada ainda no fim da etapa inicial. O clube nerazzurro busca sua quarta taça na Liga Europa, mas ainda divide suas atenções com a Série A e a Copa da Itália, enquanto a Roma está atrás de seu primeiro troféu no torneio. (ANSA)