Times de beisebol utilizam drones para higienizar estádio contra o Covid-19 antes da pré-temporada Texas Rangers e Kansas City Royals utilizaram drones de quase dois metros para higienizar arquibancada do estádio em que foram a pré-temporada

Os Kansas City Royals e os Texas Rangers, dois times da Major League Baseball que farão suas pré-temporadas no mesmo estádio no Arizona, juntaram seus esforços para higienizar as arquibancadas da locação contra o Covid-19 com Drones. A ideia surgiu de um dos técnicos dos Rangers, Don Wakamatsu, que tem experiência em agricultura e pulverização de pesticidas em plantações.

Os times contrataram um Drone de quase dois metrôs de largura que pulverizou as arquibancadas de um estádio de beisebol em Surprise, no Arizona. Em 90 minutos, a aeronave pulverizou uma solução de limpeza sobre os mais de dez mil assentos da locação onde os Kansas City Royals e os Texas Rangers farão suas pré-temporada. De acordo com o fabricante do produto, a zona ficará higienizada por um mês.

