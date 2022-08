Time sub-23 de basquete do Botafogo faz amistoso contra equipe dos Estados Unidos

Parceria Lance & IstoÉ 16/08/2022 - 13:58 Compartilhe

O basquete do Botafogo terá um desafio internacional pela frente. A equipe sub-23 do Glorioso vai enfrentar o Whittier, equipe que está na Division 3 da NCAA, campeonato universitário dos Estados Unidos, às 21h desta terça-feira no Ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano.

A entrada é franca e o Botafogo vê o jogo como uma oportunidade de internacionalizar a marca em busca do retorno da profissionalização do basquete. Vale lembrar que o clube não conseguiu as garantias financeiras a tempo para voltar ao NBB, principal divisão do basquete brasileiro.

O time sub-23 do Glorioso está invicto na temporada e lidera o Estadual de Basquete até o momento.

