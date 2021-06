Time que mais perde chances claras de gol na Série B, Botafogo precisa ‘pôr o pé na forma’ contra o Vitória Alvinegro cria número considerável de chances promissoras, mas equipe já desperdiçou 12 oportunidades claras de balançar as redes no Brasileirão

O Botafogo até tem chances de fazer gols, mas a dificuldade de guardar as bolas na rede tem falado mais alto. Diante do Vitória, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 8ª rodada da Série B, este cenário precisa mudar caso o Alvinegro queira deixar a sequência de duas derrotas seguidas para trás. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

+ Maior posse de bola da Série B, pressão e irregularidade: como chega o Vitória para enfrentar o Botafogo



A equipe comandada por Marcelo Chamusca é a que mais desperdiçou grandes chances na atual Série B. Em seis jogos disputados, o Alvinegro não marcou 12 oportunidades claras – uma média de dois lances neste sentido por jogo. Os dados são do portal “SofaScore”.

Para efeito de comparação, o Botafogo tem nove gols marcados no torneio. Ou seja, o time mais desperdiçou chances claras do que colocou bolas nas redes nos seis primeiros compromissos disputados pela Série B. O Alvinegro, vale ressaltar, também é o time que mais criou grandes chances no torneio.

O Alvinegro também está no topo na estatística de finalizações. O Botafogo é o segundo que mais finaliza por jogo (12) e o segundo que mais acerta o gol (5.3, em média). A equipe está atrás do Avaí nos dois quesitos. Então, o time precisa de 8 finalizações e 3,5 chutes no alvo para balançar as redes.

Com duas derrotas seguidas nas costas – para Náutico e Sampaio Corrêa -, o time precisa por o pé na fôrma se quiser deixar esta sequência negativa para trás diante do Vitória, que está na zona de rebaixamento.

A tônica que incomoda qualquer torcedor do Botafogo é que este cenário – guardada as devidas proporções, obviamente – lembra o cenário vivido pela equipe na Série A do ano passado, principalmente na primeira parte do campeonato. O Alvinegro chegava ao ataque e criava chances, mas finalizava mal. O final da história para o Glorioso é triste. Desta vez, ainda há tempo de contar um desfecho diferente.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também