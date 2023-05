Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 01/05/2023 - 0:59 Compartilhe

O Time Mundo superou o Time Europa e conquistou, na noite deste domingo, o título da Lopes Cup, realizado durante o Follow The Beach Copacabana, o maior torneio do mundo, disputado na Praia de Copacabana e com transmissão do Sportv 3. A competição tem 2 mil inscritos de doze países.







O Time Mundo saiu atrás perdendo as duas primeiras partidas. A primeira na dupla mista com o espanhol Antomi Ramos, número 1 do mundo, e Flaminia Daina, sétima colocada, derrotando os brasileiros João Wiesinger, 21º, e Sophia Chow, 8ª do ranking, por 6/3 7/5. Na segunda partida muita emoção em quadra com as italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini levando a melhor por 6/2 2/6 11/9 sobre a brasileira Rafaella Miiller e a venezuelana Patrícia Diaz, a terceira melhor dupla do circuito. O último jogo tinha o peso maior na pontuação geral e o Time Europa precisava marcar seis games na última partida de dupla masculina com Michelle Cappelletti, melhor do mundo, junto com Nicolas Gianotti, 3º. Mas André Baran, 4º colocado, e Nikita Burmakin, 6º e ex-líder, entraram com tudo e usaram a confiança do ano com dois títulos importantes. Com o apoio da torcida eles fizeram 6/3 6/1 e o necessário no saldo de games para levantar pela primeira vez o caneco.

Com duas edições da Lopes Cup agora cada um possui um título. A primeira edição foi realizada no ano passado em Itu (SP) com triunfo dos europeus.

Rafaella Miiller , ex-número 1 do mundo e com dois títulos mundiais de duplas e três pelo Brasil por equipes, celebrou a conquista: “Estamos muito felizes com a conquista. Todos os jogos sabíamos que seriam difíceis independente das escalações . Nosso jogo foi super no detalhe, mas ainda bem que os meninos levaram a vitória , jogaram super bem contra o Cappe e o Nico e levamos o título no saldo de games”, disse.

Baran, bicampeão mundial com a camisa brasileira, destacou a partida praticamente perfeita: “A gente espera vencer sempre, foi um pouco elástico o placar, mas foi um jogo duro, muitos 40 iguais. Mas muito por ser uma dupla rival que nunca tinha jogado junta, hoje em dia em alto nível faz diferença, eu e o Nikita mais entrosados”.

Nikita Burmakin descreveu: “O sentimento é incrível. Condições difíceis porque chegamos hoje. Não estávamos adaptamos à areia, ao sol, umidade, à bola . Mas jogamos com paixão, com o coração . Estou tão feliz que fizemos tão bom resultado e pudemos vencer esse confronto tão legal. A quadra central estava incrível , muito calorosa, um local sensacional como a Praia de Copacabana , muito satisfeito”.

A competição será encerrada nesta segunda-feira com os duelos de Simples com a final feminina programada para às 19h e a masculina não antes das 20h na quadra central com transmissão do Sportv 3. Cada campeão levará R$ 60 mil para casa.

Os principais nomes do esporte estão nas quartas de final que começam às 10h com o grande confronto entre Rafaella Miiller contra Ninny Valentini, Nicole Nobile contra Giulia Gasparri, Patricia Diaz x Sophia Chow e Flaminia Daina x Sofia Cimatti. Não antes das 11h, André Baran encara a lenda italiana Luca Cramarossa, Antomi Ramos enfrenta Tomaso Giovannini, Nicolas Gianotti pega o italiano Doriano Beccaccioli e Nikita Burmakin duela contra Cappelletti. A partir das 14h começam as semifinais do feminino e a partir das 16h as semis do masculino.

Baran agora quer levantar mais um título buscando o troféu de Simples e levar o gordo cheque para casa: “Estamos vindo de uma sequência pesada, esta segunda-feira é o último dia, é dar tudo nessa Simples, premiação é bacana, vou me divertir também. Estou no Rio de Janeiro, torneio bacana, galera bacana, nos prestigiando. Gratidão pelo carinho”.







Miiller terá um duro desafio em Simples contra Ninny Valentini: “Amanhã é pedreira contra a Ninny, já joguei uma vez Simples contra ela, acabei perdendo, agora vamos em busca da revanche, vou dar o meu melhor em quadra”.

O Follow the Beach Copacabana ganhou a premiação de melhor competição esportiva da cidade do Rio de Janeiro em 2022 através do grupo LIDE, e se tornou oficial da cidade maravilhosa através do projeto de Lei Nº 7589. A competição tem transmissão ao vivo do Sportv como emissora oficial com transmissão dos canais da emissora e também do Globoplay para assinantes Globoplay + canais a partir das 19h.

A competição terá transmissão também do canal Follow the Streaming – https://youtube.com/@followthestreaming4970 – nos demais jogos da quadra central até 19h .







