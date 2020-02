Time italiano de basquete aposenta nº 24 em homenagem a Kobe

ROMA, 06 FEV (ANSA) – O NPC Rieti, clube italiano onde o ex-jogador Kobe Bryant deu seus primeiros passos no basquete, aposentou nesta quarta-feira (5) a camisa número 24 em homenagem ao ex-astro da NBA.

Kobe e outras oito pessoas, como sua filha Gianna, de 13 anos, morreram no dia 26 de janeiro em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, nos Estados Unidos. O clube de Rieti, cidade onde o ex-craque do Los Angeles Lakers viveu entre 1984 e 1986, organizou um evento chamado de “A Noite de Kobe”. Na ocasião, o time anunciou a aposentadoria da camisa 24 e colocou um modelo pendurado no teto do ginásio.

Entre outras homenagens, a cidade italiana, que fica na região do Lazio, anunciou que batizará uma rua com o nome do ex-atleta de basquete.

Kobe viveu grande parte da sua infância na Itália, já que o seu pai, Joe, atuou por quatro clubes do país. Além de Rieti, o ex-astro da NBA também morou em Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia.(ANSA)