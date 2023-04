Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 30/04/2023 - 0:35 Compartilhe

O Time Itália conquistou o título do duelo contra o Time Rio de Janeiro realizado na noite deste sábado no segundo dia do Follow The Beach, o maior torneio do mundo, realizado na Praia de Copacabana e com transmissão do Sportv 3. São mais de 2 mil inscritos de doze países participando do evento.







A equipe italiana venceu as três partidas. A primeira de dupla mista com jovens talentos. Tristano Fratolillo, de 16 anos, e Grega Giusti venceram Julio Cabral, de 18, oriundo de família humilde, filho de porteiro em Ipanema no Rio de Janeiro, e Gabi Martins, por 8/2. Na sequência, Giusti e Veronica Casadei derrotaram a experiente Flavia Muniz, ex-top 5, e Bia Araújo por 8/1. O último jogo foi o mais emocionante com vitória das lendas Alessandro Calbucci, multicampeão mundial, e Luca Cramarossa, campeão do evento em 2019, sobre Ralff Abreu e João Lauro Carneiro por 8/5. A dupla do time do Rio de Janeiro chegou a liderar com quebra de saque.

Cabral destacou a experiência inédita na carreira: “Foi inexplicável. Sem palavras. Ter uma experiência inédita assim pra mim. Olha que entrei solto, acho que joguei bem. Linda atmosfera. Só me motiva”, destacou.

Cramarossa, que marcou época no esporte, foi número 1 do mundo e venceu o Follow the Beach em 2019 com o italiano Marco Garavini ficou mais de três anos afastado do esporte, se dedicando ao padel e ao tênis e disputa seu terceiro evento no retorno oficial. Ele se empolgou com o torneio e também com seu retorno ao esporte: “A atmosfera é incrível aqui no Follow the Beach. Eu amo o Rio de Janeiro, sentia falta da cidade . A organização fez um grande trabalho , as pessoas curtem muito e vou seguir buscando mais conquistas nesse torneio.”, disse

O sábado fechou com o show de Thiago Martins que agitou o público em Copacabana.

O domingo marcará o terceiro dia do evento na Praia de Copacabana com entrada gratuita ao público. E será o dia de mais estrelas em ação com a disputa da Lopes Cup, o duelo Europa x Resto do Mundo a partir das 19h com transmissão do Sportv 3 com três partidas em dupla feminina, masculina e dupla mista. A disputa terá jogos de dupla feminina, masculina e dupla mista, sendo o primeiro valendo um ponto, o segundo dois e o último três. Em caso de empate a definição será no saldo de games. Todos os jogos serão em sets de 6 games sendo o terceiro um match tie-break de 10 pontos.

A Europa defenderá o título do ano passado na primeira edição que foi realizada em Itu (SP). A equipe terá as presenças da melhor dupla do mundo no masculino, o italiano Michelle Cappelletti e o espanhol Antomi Ramos e feminino com as italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini, além do terceiro do mundo no masculino, Nicolas Gianotti. Flaminia Daina, ex-número 1 do mundo e atual 7ª colocada, também integra o forte time europeu.

A equipe do Resto do Mundo virá com a terceira melhor dupla do mundo com a brasileira Rafaella Miiller e a venezuelana Patrícia Diaz, que já ocuparam o topo do mundo e estão como a 5ª e 6ª melhores na atualidade. No masculino, André Baran, 4º do mundo, e o russo Nikita Baran, 6º, devem formar a dupla masculina. Completam o time os paulistas João Wiesinger, 21º, e Sophia Chow, 8º.

Na segunda-feira o Follow the Beach será encerrado com as finais do maior campeonato de Simples com a presença também das estrelas que buscarão os títulos do masculino e feminino.







O Follow the Beach Copacabana ganhou a premiação de melhor competição esportiva da cidade do Rio de Janeiro em 2022 através do grupo LIDE, e se tornou oficial da cidade maravilhosa através do projeto de Lei Nº 7589. A competição terá transmissão ao vivo do Sportv como emissora oficial com transmissão dos canais da emissora e também do Globoplay para assinantes Globoplay + canais nos jogos de sábado, domingo e na segunda-feira, sempre a partir das 19h.

A competição tem transmissão também do canal Follow the Streaming – https://youtube.com/@followthestreaming4970 – todos os dias no período da tarde até às 19h e na segunda-feira os primeiros jogos de Simples a partir das 10h na segunda-feira, dia 1º.





