Time feminino do Vasco perde para o Bahia, é eliminado do Brasileiro A2 e ainda corre risco de rebaixamento Com a derrota por 2 a 0 para o Tricolor, neste domingo, no Vasco ficou sem chances de classificação no Grupo B e pode ser rebaixado para a A3 na última rodada

O Vasco está eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Neste domingo, as Meninas da Colina perderam por 2 a 0 para o Bahia, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, pela 5ª rodada e não têm mais chances de classificação para a próxima fase. Para piorar, com o resultado, o time ainda corre risco de rebaixamento para a A3.

Com o resultado, o Vasco fica na lanterna do Grupo B, com 2 pontos em cinco jogos. O Bahia, por sua vez, chegou aos 10 pontos e garantiu a classificação para a próxima fase.

Pressionado e arriscando as últimas fichas para tentar a classificação para quartas de final, o Vasco voltou a jogar mal e saiu perdendo logo aos 14′ do primeiro tempo, com gol de Gabi Itacaré. A situação ficou ainda mais complicada quando a goleira Bibi foi expulsa aos 34′, por falta fora da área, deixando o time com uma jogada a menos. O Bahia ainda ampliou com Kaylane Araújo no segundo tempo.

E MAIS:

Lanterna do Grupo B, o Vasco ainda pode ser rebaixado para a A3. Os quatro piores times na classificação geral irão para divisão inferior e, atualmente, o Vasco tem a quarta pior campanha do Brasileiro. No próximo sábado, às 15h, as Meninas da Colina enfrentam o Botafogo.