Time feminino do Barcelona vence a Copa da Rainha

O time feminino do Barcelona conquistou a Copa da Rainha ao vencer na final do torneio espanhol o Levante por 4 a 2, neste domingo.

Este foi o terceiro título da equipe nesta temporada, ao lado do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões.

Os gols da vitória do Barça neste domingo foram marcados por Patricia Guijarro (minuto 5), Alexia Putellas (duas vezes, 20 e 73) e Marta Torrejón (29), enquanto Alba Redondo (59) e Estefania Banini (67) descontou para o Levante.

Este foi o oitavo troféu na história da equipe feminina do Barcelona, que se tornou o quinto clube europeu a conquistar três títulos na mesma temporada, depois das francesas do Lyon, das inglesas do Arsenal e das alemãs do Wolfsburg e Frankfurt.

