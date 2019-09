Time Europa conserva título da Laver Cup de tênis

O time da Europa, liderado por Roger Federer e Rafael Nadal, conquistou a Laver Cup de tênis contra um combinado do resto do mundo, a terceira vitória do Velho Continente em três edições do torneio de exibição, neste domingo em Genebra.

Sem Nadal, que não entrou em quadra neste domingo devido a uma inflamação no pulso, o ‘Team Europe’ garantiu o título na última partida de simples, na qual o alemão Alexander Zverev derrotou o canadense Milos Raonic (6-4, 3-6 e 10-4) para ganhar por 13 pontos a 11.

Antes da última partida de simples, o combinado mundial vencia por 11-10. Na primeira partida do dia, Federer reduziu a desvantagem europeia ao vencer o americano John Isner, 6-4 e 7-6 (7/3).

Nadal, que disputou no sábado uma partida de simples e outra de duplas, acabou tendo que desfalcar a equipe europeia no último dia e não pôde jogar ao lado de Federer no último jogo de duplas.

O espanhol foi substituído pelo grego Stefanos Tsitsipas, que, ao lado do lendário suíço, foi derrotado pelos americanos John Isner e Jack Sock: 5-7, 6-4 e 10-8.

A primeira edição da Laver Cup foi disputada em 2017 em Praga e a segunda no ano passado em Chicago.

ebe/pm/iga/am