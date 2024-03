Time espanhol é detonado após vídeo com garota varrendo gramado em ‘homenagem’ a mulheres

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/03/2024 - 23:20 Para compartilhar:

Um clube da segunda divisão espanhola, o Sporting Gijón, divulgou um vídeo para ‘homenagear’ as mulheres e despertou uma onda de polêmicas na internet. No vídeo, uma jovem limpa o gramado com uma vassoura. A visão ofensiva e estereotipada desagradou os internautas.

Na postagem do X, antigo Twitter, o clube escreveu “um símbolo que nos une geração após geração”. No vídeo que acompanha a declaração, a jogadora da equipe juvenil do Gijón aparece ajoelhada no centro do gramado com uma vassoura e um balde. Com os materiais de limpeza em mãos, ela desenha o símbolo de Vênus, um círculo acompanhado de uma cruz, que é associado ao sexo feminino.

De acordo com o veículo espanhol Marca, a polêmica foi tão grande que até a prefeita da cidade, Carmen Moriyón, pediu que o vídeo fosse retirado, afirmando que não representa a igualdade no esporte e nem na sociedade no geral. O diretor de comunicação do clube, Carlos Andrés Llamas, assumiu a responsabilidade da ideia e afirmou que foi “mal executada”, além de pedir desculpas pelo erro.

“Surgiu a ideia de mostrar como a nossa jogadora desenha o símbolo de Vênus no Molinón (estádio), com toda a força visual dessa imagem. No processo, você tem de apagar a cal de uma linha – e essa é a parte inicial do vídeo – para então pintar o símbolo de forma que pudesse ser visto claro e nitidamente de um plano aéreo. De qualquer forma, foi uma sequência desnecessária. Uma ideia mal executada, Peço desculpas”, afirmou.

Em uma tentativa de retratação, o clube voltou a postar o mesmo vídeo, porém sem o trecho em que a jovem limpa o gramado.

