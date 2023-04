Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 30/04/2023 - 10:49 Compartilhe

O Corinthians perdeu para o Palmeiras no último sábado, por 2 a 1, no Allianz Parque, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação do Alvinegro foi criticada pelo apresentador Benjamin Back, que classificou o time como “desmotivado”.







– Olha a passividade desse time do Corinthians! É um time entregue, desmotivado, tecnicamente ruim, e fisicamente pior ainda! Se o Roger Machado conseguir reverter esse quadro será uma das grandes surpresas da história do futebol – escreveu Benja.

O Corinthians está sem técnico desde a saída de Cuca, na última quarta-feira, e foi comandado pelo ex-meia Danilo. Com passagens por Grêmio, Palmeiras, Bahia, Atlético-MG e Fluminense, Róger Machado estaria negociando com o clube paulista.



Os primeiros meses de 2023 foram de atuações irregulares do Corinthians. Eliminado nas quartas de final do Paulistão, o clube avançou na Copa do Brasil nos pênaltis, contra o Remo. Antes de Cuca, o clube já havia sacado Fernando Lázaro do comando.

