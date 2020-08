Time dos EUA contrata filho de Jürgen Klinsmann, ex-técnico da Alemanha

O Los Angeles Galaxy, time da Liga Americana de Futebol (MLS), anunciou nesta quinta-feira a contratação do goleiro Jonathan Klinsmann, que estava no suíço St. Gallen.

O goleiro é filho de Jürgen Klinsmann, lendário ex-atacante alemão e ex-técnico da seleção da Alemanha (2004-2006) e dos Estados Unidos (2011-2016).

Jonathan Klinsmann, de 23 anos, nasceu em Munique (Alemanha), mas viveu quando criança no sul da Califórnia. Em 2017 ingressou no Hertha Berlin, onde passou duas temporadas na equipe B, embora tenha feito atuado pela equipe principal numa partida da Liga Europa contra o sueco Östersunds FK.

“Jonathan é um jovem goleiro que tem uma experiência valiosa ao jogar pela Alemanha e Suíça, ao mesmo tempo que representa seu país em vários níveis”, disse o técnico do Galaxy, o argentino Guillermo Barros Schelotto.

“Acreditamos que ele pode continuar a crescer como jogador”, acrescentou.

Klinsmann, que também tem nacionalidade alemã, foi convocado em 2018 pela seleção dos Estados Unidos, mas não estreou.

No Galaxy, o jovem goleiro terá a companhia do mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, do argentino Cristián Pavón e do colombiano Yoni González, cedido por empréstimo pelo português Benfica.

