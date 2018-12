Time do Grêmio que vai iniciar o Gauchão empata em jogo-treino

O time do Grêmio que vai iniciar a trajetória do clube no próximo Campeonato Gaúcho encerrou sua temporada neste domingo com um jogo-treino disputado na cidade de Eldorado do Sul. Os comandados do técnico Thiago Gomes empatara por 1 a 1 com o Aimoré no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado.

Como aconteceu neste ano, o Grêmio começará sua campanha no Estadual com uma formação alternativa, o chamado time de transição. Enquanto isso, a equipe principal deve ficar focada na pré-temporada, de olho na Copa Libertadores, que mais uma vez será o principal alvo do clube, em 2019.

Na atividade deste domingo, a formação usada pelo técnico Thiago Gomes – Renato Gaúcho também terá como foco maior a pré-temporada em janeiro – teve Vinicius Machado; Felipe, Rodrigues, Matias e Guilherme Guedes; Lucas Araújo, Frizzo e Patrick; Tetê, Dionathã e Joanderson.

Ao longo do jogo-treino, o técnico deu chances a Ruan, Victor Bobsin, Darlan Mendes, Guilherme Dantas, Patrick e Frizzo na equipe gremista. O único gol gremista marcado na atividade foi de autoria de Joanderson.

O time de transição fará dois amistosos nos primeiros dias do primeiro mês de 2019. No dia 5, enfrentará o Avenida. E, no dia 12, vai encarar o São José. Ambas as partidas serão preparatórias para o Gauchão. O Grêmio estreará no dia 21, contra o Novo Hamburgo, fora de casa.

A previsão inicial é de que o time de transição represente o Grêmio no Estadual ao menos nas primeiras quatro rodadas. No decorrer do torneio, a equipe principal entrará em campo para ganhar ritmo, visando também as demais competições do ano, como Brasileirão e Copa do Brasil.