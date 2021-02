Time de Miranda, atual campeão chinês Jiangsu Suning encerra atividades

O Jiangsu Suning, atual campeão chinês, divulgou uma nota na manhã deste domingo em que anuncia que encerrará suas atividades no futebol. Principal acionista do clube, a Suning havia colocado o clube à venda no início de fevereiro, mas não encontrou um comprador.

Em nota, a Suning informou que a decisão foi tomada com base em “vários elementos incontroláveis”, que inviabilizam neste momento as presenças nos torneios da próxima temporada – principalmente a liga chinesa e a Liga dos Campeões asiática. “Temos que anunciar, com pesar, que o Jiangsu cessará as operações do clube em todos os níveis enquanto continua a procurar partes interessadas no futuro desenvolvimento do clube”, declarou o clube.

“Apesar de nossa relutância em nos separar dos jogadores que conquistaram as maiores honrarias e dos torcedores que mostraram sua solidariedade ao clube, é com pesar que devemos fazer um anúncio: a partir de hoje, o Jiangsu Football Club acaba com a atividade de suas equipes”, completa o comunicado, que também se refere aos times feminino e de base.

Segundo o jornal South China Morning Post, o grupo Suning enfrenta grave crise financeira. O conglomerado também é dono da Inter de Milão, mas não demonstrou qualquer interesse em abrir mão do controle da equipe italiana, que atualmente lidera o campeonato local com vantagem de sete pontos para o vice-líder Milan.

Três jogadores brasileiros estavam no elenco que conquistou o Campeonato Chinês em 2020: o zagueiro Miranda, de 36 anos e ex-São Paulo, Inter de Milão e Atlético de Madrid, o meia Alex Teixeira, de 31 anos e ex-Vasco e Shakhtar Donetsk, e o atacante naturalizado italiano Éder, de 34 anos, que tem passagens por Inter de Milão e Sampdoria e jogou a Copa do Mundo de 2018.

Com o fim das atividades, todos estão livres no mercado e podem negociar com qualquer clube. Miranda deve voltar ao Brasil. Ele foi sondado por Coritiba e São Paulo.

