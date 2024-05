Time de Manaus ironiza Santos por contratar trio da equipe: ‘Se precisarem, temos mais 15’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 18:53 Para compartilhar:

O Santos contratou a volante Nath Pitbull como reforço para a equipe de futebol feminino junto ao Instituto 3B, time de Manaus que disputa a Série A2 do Campeonato Brasileiro da modalidade. O anúncio foi feito pelo clube do Amazonas nas redes sociais nesta terça-feira.

Além de Nath, as contratações do Santos na temporada incluem a ainda a lateral Vitória Kaíssa e a meio-campista Karla Alves, que também integravam a equipe do Instituto 3B.

Para completar, o treinador que atualmente comanda a equipe santista, Gláucio Carvalho, também fazia parte da comissão técnica do time amazonense. Ao divulgar a negociação, o clube ironizou a situação.

“Seguimos de portas abertas para as Sereias da Vila. Se precisarem de mais reforços, ainda contamos com mais 15 jogadoras em nosso elenco, uma comissão técnica de excelência e um executivo de futebol competente e qualificado. Só não podem levar nossa goleira, só temos uma”, escreveu o clube.

O 3B é líder do grupo B da Série A2 com 13 pontos e está na briga por vaga na elite do futebol brasileiro na modalidade. Já o Santos atualmente ocupa a 12ª colocação na tabela do Brasileirão feminino com sete pontos.