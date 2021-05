Time de Diego Miranda vence e se aproxima do acesso na Arábia Saudita Faltando duas rodadas para o fim, Al Jabalain depende apenas das suas forças para subir

O Al Jabalain venceu o Arar por 1 a 0 nesta quinta-feira pela Divisão 1 árabe e se aproximou do acesso para a elite do país. Restando apenas duas rodadas para o encerramento do campeonato, o time do meia Diego Miranda depende apenas de suas forças para alcançar o seu grande objetivo na temporada, já que o rival Al Taee tropeçou na rodada. Diego faz questão de frisar que nada foi conquistado ainda.

– Essa rodada foi extremamente benéfica para nós, sem dúvida. Depender apenas de si é uma vantagem enorme. Nosso foco está inteiramente voltado para as duas partidas finais da competição. Temos que vencê-las para aí sim, podermos comemorar – afirmou.

Os dois jogos finais serão realizados nos dias 26 e 31 de maio. Com dois pontos de vantagem sobre o rival, o clube de Diego atingirá seu objetivo antecipadamente se vencer o Al-Shoalah daqui a seis dias e o Al Taee não derrotar seu adversário na rodada. Ciente da hipótese, o brasileiro lembra que o Al Jabalain jogará sabendo do resultado de seu concorrente.

– Eles jogarão dia 25, portanto saberemos o que acontecerá em caso de vitória quando entrarmos em campo. Seria ótimo alcançar a vaga de forma antecipada, claro, mas o importante é conquistá-la, seja quando for – encerrou.

