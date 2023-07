Time de Cristiano Ronaldo, Al Nassr oficializa contratação de Luis Castro, ex-Botafogo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 10:30 Compartilhe

Time de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr oficializou nesta quinta-feira a contratação do técnico Luis Castro, que estava no Botafogo. O acerto já era esperado desde a semana passada, quando o treinador português deixou o time carioca, se despediu do elenco e da diretoria.

Castro foi anunciado de forma discreta pelo clube da Arábia Saudita pelas redes sociais. Ele assinou contrato até 2025 e terá salário estimado em US$ 6 milhões (cerca de R$ 29,1 milhões) por ano. Em seu novo time, terá a tarefa de elevar o nível da equipe num país que vem investindo maciçamente no futebol nos últimos anos.

Contando com Cristiano Ronaldo desde o ano passado, o Al Nassr ficou aquém do esperado na última edição do Campeonato Saudita. Foi apenas o terceiro colocado, o que motivou a direção do clube a aumentar os investimentos para a próxima temporada. Para tanto, contratou Luis Castro e também jogadores de peso para o elenco.

Entre eles estão o meia Brozovic, ex-Inter de Milão, e o atacante Ziyech, ex-Chelsea, que foi reprovado nos exames médicos, mas ainda tem acordo com o time – sua situação ainda está indefinida.

Luis Castro deixou oficialmente o Botafogo no fim de semana passado, encerrando um ciclo positivo à frente do time carioca, atual líder do Campeonato Brasileiro. Ele havia desembarcado no clube em março de 2022 e fez parte de um processo interno de reformulação da equipe, que à época voltava para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro como campeão da Série B.

No comando do Botafogo, que ainda não definiu seu substituto, o português somou 81 partidas, com 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas.

