Time alemão dispensa autor de dois gols do 7 a 1 contra o Brasil em 2014

A diretoria do Borussia Dortmund anunciou nesta quarta-feira (15) a rescisão do contrato do atacante André Schürrle, campeão mundial com a Alemanha em 2014, sem destaque na equipe desde que chegou do Wolfsburg em 2016.

O jogador de 29 anos foi para o clube amarelo numa transferência de 30 milhões de euros (34 milhões de dólares), mas não atendeu às expectativas.

Ele não participou da recém-encerrada temporada alemã, pois estava emprestado ao Spartak Moscou e no ano anterior também jogou por empréstimo no inglês Fulham.

“Olhando para trás, foi um período de bons e maus momentos, mas com experiências muito valiosas”, disse o ex-jogador do Chelsea, autor da jogada que levou ao gol de Mario Gotze na prorrogação da final da Copa do Mundo na qual a Alemanha venceu a Argentina (1-0) em 2014.

Agora Schürrle está sem clube, apesar da idade e sua notável atuação pela seleção alemã, com 57 jogos e 22 gols, incluindo dois feitos na histórica goleada por 7 a 1 sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014. Sua última partida pela Alemanha foi em 2017.

Pelo Dortmund, Schürrle jogou apenas 51 partidas e marcou 8 gols.

“Definitivamente, não foi uma história de sucesso para nenhum dos lados”, destacou Hans-Joachim Watzke, CEO do Dortmund.

“É melhor cancelar o contrato prematuramente”, acrescentou.

Dessa forma, Schürrle segue os passos de Gotze, que deixou o clube amarelo no mês passado depois de não renovar seu contrato.

A janela de transferências para a Alemanha foi aberta na quarta-feira e será fechada em 5 de outubro.

