Time a ser batido? Marcas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro chamam a atenção Verdão é líder da competição e tenta ampliar ótimos números na temporada

De volta à liderança do Campeonato Brasileiro após golear o Botafogo por 4 a 0, com 19 pontos somados, o Palmeiras de Abel Ferreira também assume a ponta de estatísticas importantes na competição.





De acordo com o Footstats, página especializada em números do futebol, o Verdão tem o melhor aproveitamento dentre os clubes que disputam a Série A, sendo aproximadamente 65%.

Empatado com São Paulo e Internacional, o clube alviverde conta com apenas uma derrota em 11 rodadas. Após perder para o Ceará por 3 a 2 na estreia, foram cinco vitórias e quatro empates.

De lá para cá, contando com Copa do Brasil e Libertadores, a invencibilidade palmeirense atinge a marca de 16 partidas, somando 12 triunfos e quatro empates. Já entrando nos méritos das vitórias, o time comandado por Abel soma cinco no Brasileiro e está empatado com Corinthians e Athletico-PR.

Um grande time sempre começa a ser construído pela defesa. Com apenas cinco gols sofridos no torneio e uma média de apenas 0,53 por jogo, a do Verdão não decepciona.

Assim como o ataque que, mesmo sem um centroavante de origem antes das chegadas de Merentiel e ‘Flaco’ López, consegue liderar e ser o melhor com 17 gols feitos. A média total é de 2,11 tentos por partida anotados pela linha de frente palmeirense.

Vale lembrar que são 38 exibições do Palmeiras do ano de 2022, sendo 27 vitórias, oito empates e apenas três derrotas, além dos títulos da Recopa Sul-Americana e do Paulistão.

Marcas do Palmeiras no Brasileirão 2022:



17 gols feitos (melhor ataque)

5 gols sofridos (melhor defesa)

5 vitórias

1 derrota

Palmeiras entre todos os times da Série A em toda a temporada:



1º em aproveitamento (80%)

1º em mais vitórias (27)

1º em menos derrotas (3)

1º em mais gols feitos (2,11 por partida)

1º em menos gols sofridos (0,53 por partida)

1º em maior saldo de gols (+57)

1º em aproveitamento em casa (88%)

