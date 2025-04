Timberwolwes brilham na linha de 3 e abrem playoffs da NBA arrasando na casa dos Lakers

O Los Angeles Lakers de LeBron James e Luka Doncic chegou aos playoffs da NBA sob enorme expectativa e apontado como um dos favoritos ao título. Mas terá de jogar bem mais do que no primeiro jogo se quiser confirmar os prognósticos. Neste sábado, a equipe foi arrasada pelo Minnesota Timberwolves na Crypto Arena, por 117 a 95, perdendo o mando de quadra na série melhor de sete e com os rivais brilhando na linha de três pontos e no jogo coletivo.

Foram impressionantes 21 bola de 3 acertadas em 42 tentativas em grande virada a partir de um poderoso segundo quarto. O triunfo ofuscou os 37 pontos de Doncic, contratado do Dallas Mavericks para ajudar LeBron James na corrida por mais um anel dos Lakers. Sua maior pontuação em um jogo de playoff foiinsuficiente para um jogo parelho.

Reid acertou seis bolas do perímetro, com o astro Antony Edwards colaborando com outras quatro e flertando com um triple-double, assim como Julius Randle. O cestinha do time foi Jaden McDaniels, com 25 pontos e 100% de aproveitamento nas três tentativas da linha dos 3.

“Significa apenas que ganhamos o jogo 1 e sabemos que será uma série longa”, evita empolgação o técnico Chris Finch, dos Timberwolves ao mesmo tempo em que celebra a força de seu grupo. “Acredito que temos oito jogadores com calibre de titular”, ressaltou.

Depois de fechar o primeiro quarto com 28 a 21, os Lakers nada mais fizeram para segurar o ímpeto dos visitantes. Com 38 a 20 no segundo quarto, o Minnesota virou e jamais foi ameaçado, em partida na qual chegou a abrir 27 pontos de frente.

“Nós temos um grupo ótimo de caras”, celebrou Edwards, que além de anotar 22 pontos, distribuiu nove assistências e pegou oito rebotes. “Mas não foi hoje. Aprendi isso no campo de treinamento. Leva apenas um minuto para nos entrosarmos como um novo time e levou apenas um minuto para nos entendermos, e sinto que agora estamos a todo vapor.”

Por outro lado, LeBron procurou tirar lições da partida após anotar somente 19 pontos. “Eles nos bombardearam no segundo quarto. Este time de Minnesota vai ser físico, é isso que eles trazem para a quadra. Precisávamos de um jogo para entender isso. Eles tiraram de nós a vantagem de jogar em casa hoje à noite, mas temos que controlar os pontos controláveis e, se fizermos isso, teremos uma chance muito maior de vencer do que tivemos hoje”, avaliou LeBron, já prevendo uma história diferente para o reencontro desta terça-feira, novamente em Los Angeles.

O Minnesota foi a única equipe a ganhar fora de casa. Nos outros três jogos que abriram os playoffs, triunfo dos mandantes: Denver Nuggets 112 x 110 Los Angels Clippers, New York Knicks 123 x 112 Detroit Pistons e Indiana Pacers 117 x 98 Milwaukee Bucks.