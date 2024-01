Timberwolves superam Grizzlies e ampliam série invicta e liderança na NBA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/01/2024 - 9:02 Para compartilhar:

Ganhando embalo na temporada regular da NBA, o Minnesota Timberwolves fez mais uma vítima na noite desta quinta-feira. Jogando em casa, superou o Memphis Grizzlies por 118 a 103 e chegou à quarta vitória consecutiva, ampliando sua vantagem na liderança da Conferência Oeste. A rodada também contou com triunfo do vice-líder Oklahoma City Thunder.

Em Minneapolis, Anthony Edwards comandou os anfitriões com seus 28 pontos numa grande atuação coletiva dos Timberwolves. O reserva Naz Reid contribuiu com 20 pontos, enquanto

Rudy Gobert e Mike Conley registraram um “double-double” cada. Gobert marcou 17 pontos e 10 rebotes enquanto Conley obteve a mesma pontuação, além de 10 assistências.

Os anfitriões tiraram vantagem dos desfalques de peso do rival, que não poderá mais contar com Ja Morant até o fim da temporada por questões físicas. Marcus Smart também segue fora. Sem a dupla, os Grizzlies foram liderados por Jaren Jackson Jr., cestinha da partida, com 36 pontos. Luke Kennard contribuiu com 18.

Os Timberwolves lideram a Conferência Oeste, com folga. Têm o retrospecto de 30 vitórias e 11 derrotas, a segunda melhor campanha da temporada até agora, atrás apenas do Boston Celtics. A segunda posição do Oeste pertence ao Thunder, com 28 triunfos e 13 revezes.

A vitória mais recente foi conquistada também nesta quinta. O Thunder derrotou o Utah Jazz por 134 a 129, reagindo na temporada, após duas derrotas seguidas. Shai Gilgeous Alexander conduziu o time visitante com 31 pontos, enquanto Jalen Williams anotou 27. Josh Giddey obteve dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 20 pontos e 10 rebotes.

Pelo Jazz, Collin Sexton teve grande atuação, com 31 pontos, e Lauri Markkanen obteve um “double-double” de 26 pontos e 10 rebotes. A equipe de Utah ocupa o nono lugar do Oeste, com 22 vitórias e 21 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Toronto Raptors 110 x 116 Chicago Bulls

New York Knicks 113 x 109 Washington Wizards

Utah Jazz 129 x 134 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 121 x 126 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 118 x 103 Memphis Grizzlies

