Tim Walz aceita a nomeação democrata como candidato a vice de Kamala Harris

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/08/2024 - 5:58

O governador de Minnesota, Tim Walz, aceitou oficialmente na quarta-feira (21) a nomeação do Partido Democrata como companheiro de chapa de Kamala Harris na disputa acirrada pela Casa Branca.

“É a honra da minha vida aceitar sua nomeação como vice-presidente dos Estados Unidos. Estamos aqui esta noite por um motivo belo e simples. Nós amamos este país”, disse Walz a milhares de partidários na Convenção Nacional Democrata em Chicago.

“Obrigado por sua confiança em mim”, disse o governador no início do discurso.

O ex-treinador de futebol americano em uma escola do Ensino Médio falou um dia antes do discurso de Kamala Harris, que encerrará o evento nesta quinta-feira, o que será o ponto alto de uma convenção que viu grandes nomes do Partido Democrata, como os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, expressando apoio total a sua candidatura.

Walz, 60 anos, passou por dias intensos nas últimas semanas. Ele virou uma força importante e carismática na campanha de Kamala Harris, que enfrentará o republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 5 de novembro.

Desconhecido fora do estado de Minnesota, Walz tem um currículo atípico, com décadas de experiência militar, mas também como professor de Geografia e treinador de futebol americano.

Walz, que também foi soldado da Guarda Nacional, subiu ao palco para apresentar um discurso curto, mas efusivo, no qual a sua vida pessoal ocupou um lugar central.

– “Liberdade” –

Ele falou sobre a família e sua filha Hope, concebida com a ajuda de tratamentos de fertilidade, algo que aborda na campanha porque algumas alas do Partido Republicano defendem a limitação do acesso ao aborto e aos tratamentos reprodutivos.

“Eu conto como comecei uma família porque é uma parte importante do ponto central desta eleição: a liberdade”, disse Walz.

“Quando os republicamos usam a palavra liberdade, o que querem dizer é que o governo deveria ter liberdade para invadir o consultório do seu médico, as corporações de poluir o ar e água. E os bancos a liberdade de aproveitar-se dos clientes”, comentou.

“Mas quando nós, democratas, falamos de liberdade, falamos da liberdade para melhorar suas vidas e das pessoas que vocês amam”, completou.

Walz também aproveitou o discurso para milhares democratas no United Center de Chicago para mencionar que seus alunos o encorajaram a entrar na política.

“Eles viram em mim o que eu esperava incutir neles: um compromisso para fazer o bem comum, a compreensão de que estamos juntos”, acrescentou.

Sua esposa, Gwen Walz, uma professora de 58 anos que o acompanha na vida política de Minnesota há quase duas décadas, foi a responsável pela apresentação do governador.

– “Opção clara” –

O United Center, arena do Chicago Bulls e do Chicago Blackhawks, também recebeu Bill Clinton na quarta-feira.

O ex-presidente, com 12 participações em convenções democratas, é um dos grandes nomes do partido, mas adotou um perfil mais discreto nos últimos anos.

“Em 2024, temos uma opção muito clara, parece: Kamala Harris – que é alguém pelo povo – ou o outro cara que provou (…) que só está focado nele”, disse, em uma referência indireta a Trump.

“Estou velho demais para rodeios. Há dois dias completei 78 anos, o homem mais velho da minha família em quatro gerações. E o único momento de vaidade pessoal que quero apresentar aqui é que ainda sou mais jovem que Donald Trump”.

O ex-presidente conquistou o público, uma missão difícil em uma semana que observou o discurso de despedida do presidente Joe Biden, após meio século de vida política, e os discursos empolgantes de Barack e Michelle Obama na terça-feira, centrados na esperança e unidade do país.

Grandes estrelas também compareceram ao United Center na quarta-feira para expressar apoio a Kamala Harris.

O cantor e compositor Stevie Wonder fez um rápido discurso antes de cantar “Higher Ground”, apresentação muito aplaudida pela multidão, que também celebrou as presenças dos atores Mindy Kaling e Keenan Thompson.

A estrela da televisão e empresária Oprah Winfrey eletrizou o público ao apresentar uma mensagem sobre ação e compromisso.

“A liberdade não é de graça”, disse Winfrey. “Atuem”, acrescento, repetindo a mensagem de Michelle Obama, que discursou na terça-feira.

“E esse algo é eleger Kamala Harris. A decência e o respeito estão em jogo em 2024”, disse.