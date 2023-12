TIM vai abrir 80 quiosques em supermercados e galerias do Carrefour

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/12/2023 - 15:54 Para compartilhar:

A TIM vai abrir 80 quiosques dentro dos supermercados e galerias do Carrefour até o fim de 2024, conforme antecipou a tele ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O iniciativa faz parte de um grande esforço para se aproximar dos clientes e ampliar as ofertas de produtos e serviços de telefonia móvel com vistas a engordar o faturamento.

A companhia tem 900 lojas próprias e revendas, localizadas em ruas de comércio e shopping centers. Com o modelo de quiosque, a ideia é dar um salto na capilaridade dos pontos físicos. Das 80 novas unidades, 60 ficarão na região metropolitana de São Paulo e outras 20 em capitais e cidades do interior das regiões Sudeste e Centro-Oeste. A iniciativa deve gerar cerca de 500 empregos. O investimento total não foi revelado.

“Essa parceria vai ampliar significativamente a presença da TIM em áreas onde a abertura de lojas convencionais não estava prevista, incluindo periferias, bairros menos centrais e cidades menores”, disse a diretora comercial da operadora, Silmara Máximo. O objetivo é atingir um público mais amplo, acrescentou.

Os quiosques terão produtos e serviços, incluindo planos pré e pós-pagos, troca de chip, retirada de segunda via de conta, acessórios e assistência técnica para celulares. O primeiro deles foi aberto na galeria do hipermercado Carrefour da Avenida Giovanni Gronchi, uma das áreas mais movimentadas da zona sul da capital paulista. Até o final deste ano, estão previstas as aberturas de mais seis unidades. As demais ficarão para o ano que vem.

A TIM é, hoje, a terceira operadora em número de clientes no País, com 61,2 milhões de usuários, atrás de Claro (85 milhões) e Vivo (97,6 milhões), de acordo com dados do terceiro trimestre da consultoria Teleco. A cobertura da sua rede móvel 4G chegou a todos os 5,5 mil municípios brasileiros na última semana, tornando-se a primeira a atingir esse feito. Já no 5G, sua cobertura está em 202 cidades.

O último balanço da TIM mostrou que a companhia vem extraindo mais suco de seus clientes do segmento móvel, com ampliação da receita em um nível acima da inflação. A receita de serviços móveis (planos pré e pós pagos) bateu em R$ 5,550 bilhões no terceiro trimestre de 2023, alta de 7,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita média por usuário cresceu cerca de 20%.

A operadora tem incentivado os usuários de pré-pagos a migrarem para pacotes de maior valor, como o plano controle. A companhia também fez reajustes dos planos pós-pagos. Outro fato que ajudou a aumentar o faturamento foi a diminuição das desconexões.

Do lado do Carrefour, a parceria com a TIM ajudará a aumentar a ocupação dos seus espaços comerciais, que perderam lojistas durante o período da pandemia. O projeto abrange três tamanhos de quiosques, que ficarão dentro da área do supermercado, no setor de eletrônicos; ou nas alamedas de serviços.

“Conseguimos oferecer um atendimento sob medida na escolha e na personalização do espaço de acordo com o perfil de cada marca e de seus clientes, sejam lojas, quiosques ou até mesmo ativações pop up, afirmou o coordenador de Marketing do Carrefour Property, Roger Teixeira.

O Carrefour Property é a unidade de negócios do Grupo Carrefour Brasil que atua na gestão e desenvolvimento do portfólio imobiliário da companhia. O grupo administra mais de 300 galerias comerciais e três shoppings em 200 municípios, com cerca de 3 mil lojistas.

