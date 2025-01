TIM testará ‘pin’ que bloqueia celulares perdidos

SÃO PAULO, 25 JAN (ANSA) – A TIM anunciou que testará durante o Festival de Verão Salvador um “pin” que bloqueia celulares perdidos.

O público que participará do evento receberá da empresa um “broche” tecnológico que se conectará ao smartphone por meio de um aplicativo. Com isso, o aparelho poderá ser bloqueado em caso de algum incidente.

A proteção é ativada em poucos minutos e o broche pode ser prendido na roupa. Caso o celular registrado se afaste do dono por aproximadamente 10 metros, ele será bloqueado automaticamente.

“Estamos sempre focados em trazer inovações relevantes para os consumidores e o TIM Block Pin é um exemplo dessa estratégia.

É uma ação inédita, que alia segurança e praticidade e ainda se encaixa perfeitamente no nosso compromisso de transformar – por meio da tecnologia – a experiência do público nos eventos musicais. As pessoas poderão curtir ao máximo, conectadas ao nosso 5G, e terão um aliado importante caso se afastem do seu aparelho”, afirmou Fabio Avellar, VP de Receitas da TIM.

O evento musical, que é patrocinado pela TIM, deverá receber por volta de 40 mil pessoas.

“O TIM Block Pin demonstra como a tecnologia, aliada à criatividade, pode transformar a experiência das pessoas em grandes eventos, como o Festival de Verão Salvador. Ao oferecer mais segurança, essa inovação reforça o compromisso da TIM em proporcionar uma conectividade que une o útil ao agradável: segurança e diversão no mesmo bloco, permitindo que mais pessoas aproveitem o evento com mais tranquilidade”, destacou Otávio Schiavon, Vice-Presidente de Criação, da BETC HAVAS. (ANSA).