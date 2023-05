TIM tem maior prejuízo líquido, mas expande receita no 1º trimestre e mantém guidance para 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/05/2023 - 7:31 Compartilhe

O grupo internacional TIM teve prejuízo líquido de 689 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um crescimento em comparação aos 204 milhões de euros registrados no mesmo período do ano passado. Segundo balanço corporativo da empresa, o resultado se deve a despesas não recorrentes.

Já a receita cresceu 4,3% na comparação com 2022, a 3,85 bilhões de euros (US$ 4,22 bilhões), em linha com o esperado por analistas consultados pelo Wall Street Journal. O crescimento no Brasil teria compensado a queda de 0,2% na receita orgânica doméstica, segundo a empresa.

Para 2023, a TIM continua projetando crescimento baixo de um dígito na receita de serviços, crescimento médio de um dígito no Ebitda orgânico e crescimento baixo a médio de um dígito no Ebitda orgânico.

* Com informações da Dow Jones Newswires.

