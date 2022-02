TIM tem lucro líquido normalizado de R$ 768 milhões no 4º tri

SÃO PAULO, 24 FEV (ANSA) – A TIM Brasil apresentou os resultados do quarto trimestre de 2021 e apontou um lucro líquido normalizado de R$ 768 milhões, redução de 26% na comparação com o mesmo período de 2020.

A queda no lucro tem a ver com a base de comparação mais forte, já que o lucro da empresa havia disparado no ano anterior por outros fatores.

Já a receita líquida cresceu 2,6% na comparação, subindo para R$ 4,799 milhões, “confirmando assim a resiliência da TIM mesmo em um cenário macroeconômico ainda desfavorável”. No comunicado, o bom desempenho é atrelado a performance do pós-pago móvel, a receita de plataforma de clientes, e o crescimento da TIM Live.

O Ebitda – lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização – normalizado atingiu R$ 2,449 bilhões no período, uma alta de 2,9%.

Entre os destaques do quarto trimestre, a TIM apontou que o pós-pago atingiu quase 59% de participação na receita de serviço e que as adições líquidas totalizaram 452 mil novos clientes no quarto trimestre. A operadora tem a liderança na cobertura 4G, cobrindo 4.715 cidades, e ressaltou a participação no leilão de frequências para 4G e 5G, com aquisição de lotes de 3.5 GHz, 2.3 GHz e 26 GHz.

O fluxo de caixa operacional livre (FCOL) normalizado foi positivo em R$ 2.457 milhões, um crescimento de R$ 387 milhões em relação a 2020, sendo um “resultado que reflete, principalmente, uma redução do Capex no comparativo trimestral e um crescimento no Ebitda”.

Durante a apresentação desta quinta-feira (24), o CEO da TIM na Itália e ex-CEO da TIM Brasil, Pietro Labriola, se manifestou e agradeceu a “todo o time do Brasil”, celebrando que as equipes atingiram “todas as metas que nos propusemos”.

Após a fala de Labriola, foi a vez do atual CEO da TIM Brasil, Alberto Griselli, se manifestar e também apontar os bons resultados.

“Esse último ano ainda foi cheio de incertezas e impactos da pandemia de Covid e o ambiente macroeconômico não está ajudando.

A inflação, por exemplo, impacta nossos custos e reduz a renda disponível de nossos clientes. Apesar disso, conseguimos entregar números robustos e atingir todas as metas. Nossa forte execução continua a fazer a diferença e nos levou a resultados sólidos no quarto trimestre”, afirmou. (ANSA).

