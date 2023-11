TIM tem lucro líquido normalizado de R$ 724 milhões no 3º trimestre, alta de 53,0%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/11/2023 - 18:41 Para compartilhar:

A TIM apresentou lucro líquido normalizado de R$ 724 milhões no terceiro de 2023, alta de 53% ante o mesmo intervalo de 2022, de acordo com balanço publicado nesta segunda-feira, 6.

O crescimento no lucro da operadora teve origem no aumento das receita de serviços combinada com a manutenção dos custos sob controle. Além disso, a TIM também teve uma melhora na linha de depreciação e amortização devido a uma revisão da vida útil dos ativos adquiridos da Oi.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) normalizado somou R$ 3,011 bilhões, avanço de 11,6% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda cresceu 1,7 ponto porcentual e chegou a 49,7%.

O critério ‘normalizado’ exclui uma série de itens considerados não recorrentes que impactam a receita e os custos da TIM.

A receita líquida foi a R$ 6,055 bilhões, um crescimento de 7,9%. A receita da TIM com serviços móveis teve alta de 7,7% – com ganho de clientes, reajustes de preços e migração de consumidores para planos de maior valor agregado. Por sua vez, a receita de serviços fixos teve alta de 4,5%, puxada pela expansão da base de banda larga.

Os custos de operação chegaram a R$ 3,045 bilhões, expansão de 4,5%, portanto, crescendo abaixo da inflação do período.

A linha de depreciação e amortização ficou negativa em R$ 1,755 bilhão, montante 6,6% menor na comparação anual.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma despesa de R$ 406 milhões, montante 1,1% superior.

A despesa com imposto de renda e contribuição social foi de R$ 97 milhões, contra um crédito de R$ 88 milhões apurado um ano antes.

