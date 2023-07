TIM tem lucro líquido de R$ 638 milhões no 2º trimestre, alta de 104%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 20:42 Compartilhe

A TIM apresentou lucro líquido normalizado de R$ 638 milhões no segundo trimestre de 2023, alta de 104% em relação ao mesmo período de 2022, conforme balanço publicado nesta segunda-feira, 31. O salto foi resultado do aumento da receita tanto na internet móvel quanto fixa, e ajudado também por um crédito fiscal.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) normalizado atingiu R$ 2,914 bilhões, avanço de 17,2% na mesma base de comparação. A margem Ebitda cresceu 3,4 pontos porcentuais, chegando a 49,7%.

A receita líquida foi a R$ 5,863 bilhões, expansão de 9,2%.

A receita com serviços móveis puxou para cima o faturamento total, com alta de 9,7%, para R$ 5,372 bilhões, influenciada por aumento nos preços dos planos e ganho de clientes. No pré-pago, a receita aumentou 11,8%, e no pós-pago, teve alta de 10,5%. A receita média por usuário (Arpu, na sigla em inglês) móvel cresceu 13%.

Já a receita com serviços fixos subiu 6,5%, para R$ 323 milhões, com aumento da base de clientes de banda larga.

No documento de apresentação dos resultados, a direção da tele afirmou que o segundo trimestre foi marcado por resultados robustos, com a contribuição de todas as linhas de negócio.

Os custos operacionais normalizados da TIM subiram 2,3% na comparação anual, para R$ 2,949 bilhões. Segundo a companhia, a performance reflete a eficiência na execução do controle de custos após a integração dos ativos da Oi Móvel.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) ficou negativo em R$ 426 milhões, recuo de 3%.

Na parte fiscal, a tele reportou um crédito de R$ 8 milhões na linha de imposto de renda e contribuição social – enquanto no mesmo período do ano anterior houve um gasto de R$ 30 milhões. O resultado foi beneficiado em grande medida pela declaração de duas tranches de juros sobre capital próprio durante o trimestre.

A TIM fez investimentos de R$ 926 milhões, montante 11,8% menor na mesma base de comparação anual. Segundo a TIM, isso ocorreu porque houve uma redução dos investimentos alocados em rede neste ano, enquanto ano passado eles haviam sido ampliados para preparar sua infraestrutura para a migração dos novos clientes recebidos da Oi. A TIM também afirmou ter percebido os primeiros benefícios gerados a partir da transferência do tráfego da rede 4G para 5G.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias