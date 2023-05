TIM tem lucro líquido de R$437 mi no 1º tri, avanço de 4,3% ano a ano

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/05/2023 - 20:36 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A TIM registrou lucro líquido normalizado, ajustado por fatores não recorrentes, de 437 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, alta de 4,3% ante igual período de 2022, informou a companhia nesta segunda-feira.

Sem ajustes, o lucro líquido foi de 412 milhões de reais no trimestre, variação positiva de 1,7% ano a ano.

O grupo de telecomunicações teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) normalizado de 2,6 bilhões de reais no trimestre, crescimento de 23% ano a ano. Analistas, em média, esperavam Ebitda de 2,57 bilhões de reais, segundo dados compilados pela Refinitiv.

A companhia controlada pela Telecom Italia apurou receita líquida normalizada de 5,7 bilhões de reais no período, alta de 20,2% na base anual. No serviço móvel, o avanço foi de 21,1%, para 5,2 bilhões de reais, enquanto no fixo o crescimento foi de 6%, para 315 milhões de reais.

A empresa somou 61,7 milhões de acessos em telefonia móvel, crescimento de 18% ano a ano, sendo 35,7 milhões provenientes do serviço pré-pago e 26,1 milhões do pós-pago.

Os custos e despesas operacionais normalizados da TIM foram de 3,01 bilhões de reais no primeiro trimestre, um aumento de 17,9% ante mesmo período em 2022, com as linhas afetadas “em grande medida por fatores relacionados com a aquisição da Oi Móvel”, disse a empresa em relatório de resultados.

(Por André Romani e Patricia Vilas Boas)

