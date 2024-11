Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/11/2024 - 14:14 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 19 NOV (ANSA) – A cobertura 5G da TIM no Brasil alcançou 506 cidades do país, com uma média de um novo município conectado por dia no segundo semestre de 2024.

Com isso, a operadora antecipou a meta prevista para o fim do ano e chegou a 70% da população urbana brasileira coberta pela rede de quinta geração, consolidando sua liderança no setor.

A TIM também se mantém como única a oferecer cobertura 4G em todos os municípios do Brasil. (ANSA).