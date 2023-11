TIM supera estimativas e lucros aumentam no 3º trimestre

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/11/2023 - 18:01 Para compartilhar:

MILÃO, 8 NOV (ANSA) – A Tim superou as estimativas dos analistas e encerrou o terceiro trimestre com receitas e Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) em crescimento.

O resultado final ficou no vermelho, mas a perda diminuiu para 311 milhões de euros (R$ 1,6 bi) e, principalmente, a Itália mostra sinais de melhora.

Isso se manifestou mesmo no setor de consumo, onde o CEO Pietro Labriola está tentando conduzir uma retomada.

Atuando nos preços, as receitas e o Ebitda aumentaram pelo segundo trimestre consecutivo (para 3 bilhões com alta de 2,2%, e 1,1 bilhão com alta de 3,6%, respectivamente).

As contas, que serão apresentadas em uma teleconferência para a comunidade financeira na quinta-feira (8), foram analisadas pelo conselho de administração.

As receitas totais cresceram 3,7% para 4,1 bilhões, e o Ebitda do grupo aumentou 6,5% para 1,7 bilhão, “totalmente alinhado com as metas de 2023”, segundo a empresa.

As receitas de serviços aumentaram 1,7%, com a parte doméstica caminhando para a estabilização (leve queda de 0,6%).

No decorrer do trimestre, a Tim relata que as ações de contenção de custos para aumentar a eficiência estrutural continuaram: o plano tinha uma meta de redução de custos de 1,5 bilhão até 2024 e, até 30 de setembro, a redução foi de cerca de 0,6 bilhão, 77% da meta estabelecida para 2023.

A Tim Enterprise registrou um aumento de receitas de 4,8%, o Brasil de 7,9% e a NetCo de 5,8%, graças, também, à expansão para áreas não atendidas pelo acordo comercial com a Open Fiber.

