TIM promoverá shows com diferentes estilos musicais em SP

SÃO PAULO, 27 MAR (ANSA) – A primeira edição do TIM Music, maior festival gratuito do país, será realizado pela primeira vez em São Paulo, nos dias 12 e 13 de abril, e reunirá diferentes gerações e estilos da música brasileira no Parque Ibirapuera.

Com entrada gratuita, o festival terá quatro shows, que vão do axé ao pop, do funk ao samba, do pagode ao rap, sob a direção artística de Zé Ricardo e produção da Leve Criações. São eles: Ivete Sangalo e IZA, organizado especialmente para o evento, Ludmilla com Martinho da Vila, Mano Brown com Rashid e Ferrugem com Criolo.

“É muito emocionante pra mim trazer um festival gratuito para o coração de São Paulo, o Parque Ibirapuera, um dos lugares mais icônicos da cidade”, celebra Ricardo, explicando que o line up “propõe diversas narrativas de diversidade, tanto na representatividade das mulheres que encabeçam as duas noites do projeto quanto na variedade de gêneros musicais dos nossos shows”.

Segundo o diretor artístico, o TIM Music SP “usa a arte pra ampliar olhares” e “é uma celebração à música como instrumento de transformação, algo que a TIM acredita e incentiva”.

No sábado (12), Mano Brown, uma das vozes mais icônicas do rap nacional, abre a programação dividindo o palco com Rashid, considerado um dos nomes mais respeitados da nova geração do hip hop.

Na sequência, Ludmilla apresenta um show que passeia por sua trajetória de sucessos, incluindo hits como “Maldivas”, “Cheguei” e “Rainha da Favela”, antes de receber um dos mestres do samba, Martinho da Vila.

Já no domingo (13), Ferrugem abre a noite junto com Criolo para um show que mistura samba e rap. O festival será encerrado com uma apresentação exclusiva de Ivete Sangalo e IZA, embaixadoras da TIM.

O encontro celebrará a união do axé com a soul music brasileira, com um repertório com sucessos como “O verão bateu em minha porta”, de Ivete, e “Dona de mim”, de Iza, além de outros hits que marcaram suas trajetórias.

“Levar Ivete Sangalo e IZA, nossas embaixadoras, para o TIM Music ? duas artistas que representam tanto em talento quanto em conexão com o público ? torna tudo ainda mais especial. Queremos que as pessoas vivam uma experiência única, pensada especialmente para elas, unindo música, tecnologia e novas formas de conexão”, concluiu Camila Ribeiro, diretora de Comunicação e Marca da TIM.

Os ingressos para o festival serão gratuitos, e as orientações para a retirada serão divulgadas em breve. Para acessar o evento, será necessário apresentar a entrada. O espaço estará sujeito à lotação. (ANSA).