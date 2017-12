TIM promete encerrar ano com 4G em 3 mil cidades do Brasil

SÃO PAULO, 8 DEZ (ANSA) – O CEO da Tim Brasil, Stefano de Angelis, anunciou hoje (8) que a companhia pretende encerrar o ano de 2017 com cobertura 4G em 3 mil cidades do Brasil.

Em uma apresentação à imprensa em São Paulo, De Angelis comentou que, em julho, a subsidiária da Telecom oferecia o 4G em 2 mil cidades, e que a meta é chegar a 3 mil ainda neste ano.

Atualmente, a TIM mantém a maior rede 4G do Brasil.

“Conseguimos avançar bastante na oferta de 4G. Além disso, estamos crescendo na oferta de pacotes e digitalização, o que será importante para fortalecer o balanço”, afirmou.

“A TIM foi a primeira operadora a cobrir todo o estado do Rio de Janeiro, aproveitando o investimento feito durante os Jogos Olímpicos”, disse o executivo. São Paulo deve ser o segundo estado coberto 100% pela TIM no primeiro semestre de 2018. O CEO também ressaltou que a meta da companhia para o ano que vem é manter o foco no melhoramento da infraestrutura em rede de cobertura, no sistema 4G, na tecnologia FTTH e na diversidade de produtos oferecidos aos clientes do pré e do pós-pago.

“O TIM Black foi uma das ações mais importantes que fizemos neste ano. Apesar de não ser tão relevante como fatia de mercado brasileiro, voltado mais para o pré-pago, comprova a coragem da TIM de se posicionar como alternativa de produto de alvo valor”, explicou. “Nós queremos ser não a maior, necessariamente, mas a melhor empresa do setor de telecomunciações”, ressaltou. (ANSA)