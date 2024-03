TIM prevê aumento da dívida em 2024 e confirma projeções até 2026

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/03/2024 - 11:31 Para compartilhar:

A TIM (antiga Telecom Italia) publicou nesta segunda-feira, 11, uma nota adicionando detalhes ao seu plano industrial 2024-2026, que confirma as projeções divulgadas na última quinta-feira e prevê aumento da dívida líquida em 2024. Com o anúncio, a ação do grupo de telecomunicações italiano caía 3,47% na Bolsa de Milão, às 10h54 (de Brasília).

Segundo o comunicado, a TIM espera uma expansão na “dívida líquida pro forma” das suas operações a 7,5 bilhões de euros em 2024, de 6,1 bilhão de euros em 2023, como resultado da redução de ativos e desalavancagem da Netco.

A empresa também confirmou as projeções lançadas pelo plano industrial até 2026, porém, adicionou previsões para o fluxo de caixa líquido.

De acordo com a TIM, o fluxo será praticamente nulo em 2025 e de 500 milhões de euros em 2026. Excluindo itens extraordinários e com a normalização de fatores afetando a dívida, o fluxo de caixa líquido poderá ser de 400 milhões de euros em 2025 e de 800 milhões de euros em 2026.

A TIM destacou, em nota, que há a possibilidade de revisão para cima nas projeções, considerando a possível venda da Sparkle, sua unidade de cabos submarinos, e eventuais ganhos relacionados à desalavancagem da Netco, ambos processos que ainda estão em andamento.

