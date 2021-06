Tim pede para mudar de nome e fala sobre a nova vida nos aspirantes Wellington Tim pede para ser chamado de Wellington Manzoli. Jogador é um dos destaques do time do Peixe que estreará nesta quinta-feira no Campeonato Brasileiro de Aspirantes

Nesta quinta-feira, o Santos inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Para a competição, o Peixe conta com alguns reforços que já atuaram na equipe principal, como o zagueiro Wellington Manzoli, que também atuou como lateral-esquerdo no time profissional. O jogador era conhecido por Wellington Tim, mas agora pede para ser chamado de Wellington Manzoli.

Depois de marcar presença no elenco principal, Wellington afirma que conseguiu aprender com os jogadores mais experientes. Ele inclusive atuou na final da Libertadores contra o Palmeiras, escalação de Cuca que surpreendeu a todos, torcida e jornalistas.

Welligton, que no Campeonato Paulista também atuou com Holan, diz que evoluiu no tempo que passou no profissional. E agora ele se coloca à disposição para jogar como zagueiro ou lateral-esquerdo.

“O tempo que passei com o elenco profissional me agregou bastante, a experiência ajuda, sem dúvida. Acredito que me fez crescer como jogador e pessoa, me fez entender alguns pontos dentro de campo, onde só é possível atuando no time de cima e também acho que consegui evoluir atuando em duas funções. Fico feliz de poder atuar em duas posições diferentes, pois o treinador pode contar comigo para o que precisar. Vou buscar evoluir cada vez mais”, comentou o atleta.

A equipe santista estreia no Brasileirão de Aspirantes com clássico, contra o Corinthians, nesta quinta-feira, às 15h. O rival foi justamente o adversário que Wellington enfrentou na última vez em que esteve em campo, na derrota por 2 a 0 pelo Paulistão.

O zagueiro destaca a dificuldade do confronto e visa os primeiros três pontos já na estreia da competição.

“Sabemos que é uma competição de alto nível e vamos estrear contra uma equipe forte, que sempre briga por títulos, então temos que seguir trabalhando firme, pensar jogo a jogo e dar nosso máximo para chegar o mais longe possível. O primeiro objetivo é estrear com o pé direito, vencendo, mas para isso precisamos fazer uma boa partida contra o Corinthians”, disse o Wellignton.

