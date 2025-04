TIM Music em SP atrai 30 mil pessoas e bate recorde de tráfego

SÃO PAULO, 15 ABR (ANSA) – O TIM Music, considerado o maior festival de música gratuita do Brasil, estreou em São Paulo, no último fim de semana, levando cerca de 30 mil pessoas ao Parque Ibirapuera e se confirmando como um destaque de conectividade.

Durante os dois dias de programação, cujo line-up celebrou diferentes gerações e ritmos da música brasileira, a rede da operadora movimento 2,5 terabytes de dados ? o equivalente a 7.500 horas de vídeo em alta resolução.

O pico de tráfego ocorreu durante o show das embaixadoras da TIM, IZA e Ivete Sangalo, por volta das 20h (horário local), de domingo (13), com 434 GB trafegados em apenas duas horas.

A rede 5G da TIM respondeu por 47% desse volume, garantindo velocidade e estabilidade para o público, criadores de conteúdo e profissionais da imprensa que acompanharam os shows no local.

Além do encontro inédito de IZA e Ivete Sangalo, o TIM Music marcou a abertura oficial do calendário cultural do Parque Ibirapuera com apresentações de artistas como Ludmilla, Martinho da Vila, Rashid e Mano Brown.

“Nosso primeiro TIM Music em São Paulo reforça nosso compromisso com a democratização do acesso à cultura, em um momento muito importante para a marca”, afirmou Camila Ribeiro, diretora de Comunicação e Marca da TIM.

Segundo ela, os encontros inéditos e marcantes, que celebram a cultura e a música popular brasileira, e a estreia na agenda cultural da cidade mostram, na prática, “o propósito da TIM de proporcionar experiências únicas para o público e reforçar nossa campanha recém-lançada de que, com a TIM, você pode tudo”.

