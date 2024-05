TIM lamenta cenário ‘dramático’ no RS e oferece bônus a clientes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/05/2024 - 14:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 7 MAI (ANSA) – O CEO da TIM Brasil, Alberto Griselli, lamentou nesta terça-feira (7) a situação “dramática” vivida pelo Rio Grande do Sul e disse que a prioridade agora é garantir a segurança dos funcionários e a continuidade do serviço.

De acordo com o executivo, “100%” dos colaboradores da operadora no estado “estão em locais seguros”, incluindo 28 que tiveram de deixar suas casas. Os funcionários também recebem apoio psicológico e material diante da maior tragédia climática da história gaúcha. “Estruturamos um grupo de crise com quatro prioridades: segurança dos colaboradores; trabalhar para fazer com que o serviço esteja disponível; colocar clientes em poder de se comunicar; e empenho institucional, participando de doações através do Instituto TIM”, disse Griselli.

A operadora concedeu um bônus de 10 GB para os clientes no Rio Grande do Sul e liberou o roaming com as concorrentes Claro e Vivo, o que permite que os usuários de uma acessem a rede das outras. “Agradeço desde já a nossos competidores por essa atuação conjunta em uma situação tão dramática”, acrescentou o executivo. O estado representa cerca de 3% da base de clientes da TIM Brasil, mas Griselli afirmou que não é hora de contabilizar eventuais perdas. “O impacto financeiro vai ser visto, mas não é a prioridade neste momento”, salientou. (ANSA).