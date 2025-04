TIM investe 1 bi de reais para modernizar e expandir rede em SP

SÃO PAULO, 10 ABR (ANSA) – A TIM Brasil anunciou nesta quinta-feira (10) um imponente plano de R$ 1 bilhão em investimentos no estado de São Paulo, que inclui modernização e expansão da rede e a abertura de uma loja conceito e de outros pontos comerciais para fortalecer sua liderança no 5G no mercado paulista, o maior do país.

As novidades integram o plano industrial da companhia e foram anunciadas às vésperas do TIM Music, festival que reunirá astros da música brasileira, como Ludmilla, Martinho da Vila, Mano Brown, Criolo, Iza e Ivete Sangalo, no Parque Ibirapuera, em 12 e 13 de abril, iniciativa que também faz parte da estratégia para São Paulo. Com ingressos gratuitos, o evento teve as 30 mil entradas esgotadas em apenas 13 minutos.

“Temos uma posição de liderança em 5G no Brasil em geral e na cidade de São Paulo desde o lançamento, e quando você é o líder, você tem o compromisso de melhorar isso o tempo todo”, afirmou o CEO da TIM no país, Alberto Griselli, em coletiva de imprensa na capital paulista. “Estamos lançando um plano de fortalecimento da nossa liderança com uma quantidade substancial de atividades de melhoria”, acrescentou. Um dos pilares é a modernização das cerca de 3 mil antenas na cidade de São Paulo e nos arredores, que correspondem ao DDD 011, trabalho que já está em andamento e será concluído até o fim do ano, contemplando também todas as linhas do metrô.

“Os bairros no centro de São Paulo já foram modernizados, e isso está trazendo maior velocidade e cobertura para os clientes”, salientou Griselli. A atualização é baseada na introdução de antenas de melhor desempenho, mais capacidade, menor impacto visual e redução de 15% no consumo de energia, desenvolvidas a pedido da TIM. Além disso, as estruturas contarão com agentes de inteligência artificial (AI agents) para operação automática da rede.

Ao tempo tempo, a empresa vai implantar mais 700 antenas no interior do estado, onde os municípios cobertos pelo 5G da operadora passarão de 94 para mais de 200 em 2025.

“É o maior projeto de modernização em 26 anos de TIM [no Brasil] e um dos maiores do mundo”, reforçou Marco Di Costanzo, vice-presidente de rede da companhia.

A expansão e melhoria da infraestrutura será acompanhada por investimentos de natureza comercial, como a inauguração da primeira loja conceito da operadora, na cobiçada rua Oscar Freire, com o objetivo de oferecer “experiências”, de acordo com Griselli.

A TIM também planeja abrir mais 30 lojas no estado de São Paulo neste ano, uma expansão de cerca de 20%. Tudo isso será envelopado com uma campanha de comunicação com o lema de “transformar tecnologia em liberdade para empoderar os clientes”. (ANSA).