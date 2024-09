TIM inova e aposta em experiência imersiva no Rock in Rio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/09/2024 - 16:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 5 SET (ANSA) – Em uma edição histórica do Rock in Rio, a TIM destacará sua liderança na tecnologia 5G com uma série de ativações imersivas e um estande repleto de novidades para celebrar os 40 anos do maior festival de música e entretenimento.

A principal ativação da operadora será um karaokê 5G, iniciativa que contará com uma banda tocando música ao vivo no estande, enquanto que o público será a estrela. Para vivenciar a experiência, será preciso acessar uma das cabines disponíveis, colocar um fone, se olhar na tela e começar a cantar ao vivo.

Na sequência, os participantes vão ser teletransportados para o palco por meio de um holograma conectado a tecnologia 5G, em tempo real. No total, serão três cabines, sendo duas telas dentro da Cidade do Rock e uma dentro da loja da TIM no Shopping New York City Center, no Rio de Janeiro. Todas as apresentações serão transmitidas ao vivo nos telões do estande.

O espaço tecnológico terá 450 metros quadrados divididos em três andares e em formato circular. O local terá vista para o Palco Mundo e receberá o público no primeiro andar para as ativações, incluindo uma com câmera 360º e distribuição de brindes.

Além disso, em uma iniciativa inédita, a operadora patrocinará o brinquedo Mega Download, que oferece aos usuários um percurso de subida suave e descida em queda livre de uma altura de 30 metros.

“Esta é a primeira vez que a gente tem um brinquedo icônico dentro do parque”, afirmou a diretora de Comunicação e Marca, Camila Ribeiro, durante coletiva de imprensa.

Neste ano, a operadora também apostará no reforço da rede e será a primeira nas Américas a usar a antena MetaDual da Huawei, que vai garantir 30% mais da cobertura e 50% mais capacidade de tráfego aos usuários.

Além disso, utilizará múltiplas bandas de frequência para 5G (2,3/ 3,5/ 28GHz) e 4G (1.800/ 2.100/ 2.600 MHz) e soluções com inovadoras e com baixo impacto visual, integradas na cenografia do festival.

As mudanças na infraestrutura tem como objetivo promover uma melhor experiência a todos os clientes da TIM. Desta forma, haverá uma equipe de técnicos para realizar a monitoração em tempo real e aplicar os ajustes necessários para o melhor desempenho da rede de forma presencial e remotamente.

A edição 2024 do Rock in Rio será realizada nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. (ANSA).