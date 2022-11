Tim Hortons fecha parceria com Alibaba na China

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 17/11/2022 - 13:48 Compartilhe

PEQUIM (Reuters) – A operadora da rede de cafeterias canadenses Tim Hortons na China disse nesta quinta-feira que firmou uma parceria de dois anos com a rede de supermercados do Alibaba para lançamento de produtos de marca conjunta.

O Freshippo, do Alibaba, começará as vendas no próximo mês em suas mais de 300 lojas por meio de seu aplicativo oficial, disse a companhia em comunicado. Os produtos incluirão bebidas como o Velvet Cocoa Coffee, afirmou.

A Tims China, que opera a Tim Hortons no país e cujos acionistas incluem a Tencent, abriu sua 500ª loja na China no mês passado e tem como objetivo possuir uma “rede lucrativa” de 2.750 lojas no país até 2026.

Mesmo assim, ainda ficará atrás da Starbucks, a marca de café estrangeira dominante na China, com 6 mil lojas e que também tem uma ampla parceria com o Alibaba.

A Tims China foi fundada em 2019 pelo Cartesian Capital Group e pela canadense Restaurant Brands International, que também possui as marcas Burger King e Popeyes, além da Tim Hortons.

(Por Sophie Yu e Brenda Goh)

