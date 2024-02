TIM faz teste de 5.5G com pico de velocidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/02/2024 - 16:07 Para compartilhar:

A TIM anunciou nesta terça-feira, 27,que seus testes para implementação do sinal de 5.5G atingiram a velocidade de 11,6 gigabits por segundo (Gbps). A iniciativa faz parte da corrida pela liderança na Internet móvel e representa um recorde no continente, segundo a operadora.

O 5.5G promete uma velocidade até 30 vezes superior. No 5G, a velocidade de download do mercado em geral está em cerca de 300 megabits por segundo (Mbps), podendo alcançar picos de 1 gigabit por segundo Gbps. Já no 5.5G, a estimativa é de atingir em torno de 10 Gbps. O resultado da TIM, portanto, ficou acima das projeções da indústria.

O 5.5G suporta serviços avançados para consumidor final, como realidade virtual (VR), realidade aumentada (AR) e realidade estendida (XR), bem como para aplicações de Internet das coisas.

Diversas aplicações poderão utilizar a nova tecnologia de rede móvel para melhorar ainda mais o desempenho da rede e melhorar a experiência de serviço na conexão de pessoas, residências, coisas, veículos e indústrias.

O anúncio da TIM foi feito hoje no Mobile World Congress (MWC), maior feira de telecomunicações do mundo, que acontece de 26 a 29 de fevereiro em Barcelona.

