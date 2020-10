TIM envia equipamento a clientes para testes do 5G no interior do País

A TIM iniciou a ativação do 5G para testes em três cidades do interior: Bento Gonçalves (RS), Três Lagoas (MS) e Itajubá (MG). Cerca de 300 clientes estão recebendo equipamentos em suas residências para testarem, sem custos extras, a rede 5G via tecnologia FWA – banda larga fixa sem fio. Os testes começaram neste mês e vão durar seis meses.

Ao habilitar o serviço, a operadora disponibiliza aos clientes uma amostra do que será possível a partir de 2021, após o leilão de frequências e a ativação das redes 5G, e que permitirá a expansão dos serviços para regiões onde a operadora não atuava, otimizando custos de implantação com o uso de tecnologia wireless e que viabilizará a ampliação de ofertas de banda larga de ultra velocidades para todo o Brasil.

Os equipamentos foram fornecidos em sistema de comodato e já estão preparados para as futuras redes 5G, sendo necessário apenas atualização de software. Desta forma, a TIM passa a ser a primeira operadora a entregar aos clientes equipamentos 5G para os testes.

A Claro foi pioneira na implementação da tecnologia de internet móvel de quinta geração no País, com a ativação das primeiras redes em alguns bairros de São Paulo e no Rio de Janeiro a partir de julho. O movimento foi seguido rapidamente pelas rivais Vivo, Oi e TIM, que começaram a ativar o 5G em diferentes cidades pouco tempo depois da Claro.

Por ora, as operadoras do setor estão oferecendo o 5G DSS (compartilhamento dinâmico de espectro, da sigla em inglês), que pega “emprestado” um pedaço das faixas de radiofrequência nas quais já trafegam os sinais do 4G. O 5G DSS representa um avanço na conexão, mas ainda está abaixo da velocidade alta de navegação e da latência baixa, principais vantagens do 5G “definitivo”.

