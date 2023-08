TIM entra em índice de diversidade da B3

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/08/2023 - 13:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 18 AGO (ANSA) – A TIM anunciou nesta sexta-feira (18) que foi a única empresa de telecomunicações a marcar presença em um novo índice de diversidade da B3.

A operadora garantiu sua entrada no recém-lançado IDIVERSA B3 graças aos seus programas de atração de novos talentos e aceleração de carreira para mulheres e pessoas negras.

“Estarmos listados num índice pioneiro nos enche de orgulho.

Empreendemos nos últimos anos muitos esforços para criar uma cultura interna cada vez mais acolhedora, inclusiva e que permita a atração e o desenvolvimento de talentos de grupos socialmente minorizados. Mas, muito além de números e índices, vivenciamos no dia a dia da empresa um ambiente em constante transformação e que reflete cada vez mais a diversidade e riqueza da população brasileira”, ressalta Maria Antonietta Russo, VP de Pessoas, Cultura e Organização da TIM.

Esse índice da bolsa brasileira é o primeiro a considerar critérios de gênero e raça para escolher as empresas que vão entrar no grupo.

Além de marcar presença no IDIVERSA, a TIM é uma das 13 companhias brasileiras inseridas no Gender Equality Index (GEI) da Bloomberg, que avalia a igualdade de gênero no local de trabalho. (ANSA).

