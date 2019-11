TIM e Ibrac premiam monografias sobre defesa da concorrência

SÃO PAULO, 07 NOV (ANSA) – Nesta quinta-feira (7), a TIM e o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (Ibrac) irão premiar as melhores monografias sobre defesa da concorrência no Brasil.

A cerimônia ocorrerá durante a 25ª edição do Seminário Internacional de Defesa da Concorrência, em Campinas (SP), que contará com a participação de acadêmicos e profissionais nacionais e internacionais, além do presidente e de Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

“O Prêmio Ibrac-TIM, que neste ano teve o maior número de inscritos de todas as edições, é um incentivo para a produção de conteúdo de alta qualidade sobre economia e direito da competição, temas de grande relevância para o equilibrado desenvolvimento dos mercados. Nestes 10 anos, foram apresentados e apreciados 420 trabalhos, o que tornou o Prêmio uma das principais iniciativas de estímulo de reflexão e debate sobre a política da concorrência no país”, diz Mario Girasole, vice-presidente de assuntos regulatórios, institucionais e relações com a imprensa da TIM Brasil. A categoria de pós-graduação/profissionais premiará o vencedor com R$ 15 mil e inscrição no 68th Antitrust Law Spring Meeting, organizado pela American Bar Association, em Washington, nos Estados Unidos, entre os dias 21 e 24 de abril de 2020. Os segundo e terceiro colocados receberão R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente. Na categoria para alunos de graduação, o primeiro colocado receberá R$ 5 mil e inscrição gratuita em três eventos organizados exclusivamente pelo Ibrac em 2020, a critério do vencedor. (ANSA)