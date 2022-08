TIM e DAZN fecham acordo e mudam forma de transmissão da Série A

Ansa 03/08/2022 - 17:20 Compartilhe

MILÃO, 3 AGO (ANSA) – A 10 dias do início da temporada, o Campeonato Italiano terá uma mudança na forma de transmissão e deixará de ser exclusivo da DAZN e da TIM. Nesta quarta-feira (3), as duas empresas assinaram um acordo de redesenha a transmissão de conteúdos esportivos e deixa a porta aberta para que a Sky também passe jogos.

Segundo fontes ouvidas relacionadas ao negócio, dos atuais 410 milhões de euros que a TIM paga, o valor cairia para 320 milhões de euros. Em contrapartida, o aplicativo da DAZN poderá ser usado também por meio de outros apps e não apenas pelo TimVision.

“A TIM é uma parceira estratégica do ponto de vista tecnológico e de distribuição desde a nossa chegada na Itália e continuará a ser. Mas, o grupo está aberto a avaliar todas as hipóteses estratégicas que nos permitiam nos tornar a principal destinação esportiva para os torcedores, incrementando o negócio. É nessa ótica que se insere a diversificação das parcerias na qual estamos trabalhando e que vai dos produtores de dispositivos conectados às plataformas que distribuem conteúdos”, disse o CEO da DAZN Italia, Stefano Azzi.

O CEO da TIM, Pietro Labriola, afirmou que “graças a esse acordo, os custos de conteúdos do futebol poderão ser apoiados por mais plataformas e se poderá chegar a um sistema economicamente mais sustentável”.

A Lega Serie A, que gere a elite do futebol italiano, ainda aguarda para definir a transmissão dos melhores momentos dos jogos principais por pagamento para as temporadas 2022/23 e 2023/24. A Sky, atualmente, não pode transmitir os melhores momentos das sete partidas exclusivas da DAZN, mas uma parceria entre as duas poderia levar a Lega a recolocar em disputa os direitos de transmissão dessa parte.

A autoridade antitruste da Itália concluiu o procedimento cautelar sobre o acordo de transmissão das partidas da Série A no triênio 2021-2024 se dizendo satisfeita pelas novas medidas apresentadas pelas duas operadoras que miram, em seu contexto, a evitar possibilidades de discriminação.

Em particular, desde 1º de agosto, as duas empresas anunciaram a possibilidade de usar os conteúdos da DAZN com TimVision sem a necessidade de fazer uma assinatura com a TIM. O antitruste, porém, adverte que continuará a monitorar a efetiva implementação das medidas prospectadas.

O Campeonato Italiano começa no dia 13 de agosto, às 18h30 (hora local), com a partida entre Milan e Udinese. (ANSA).

