TIM é a marca mais comentada no Rock in Rio Brasil 2024

SÃO PAULO, 24 SET (ANSA) – A TIM liderou os comentários nas redes sociais durante o Rock in Rio Brasil 2024 e apareceu no topo do ranking das marcas patrocinadoras e apoiadoras em dois monitoramentos diferentes.

Apostando em surpreender o público com experiências inesquecíveis e destacando o poder da conectividade, a operadora somou 28,8 mil comentários no Instagram e Facebook até meia-noite da última segunda-feira (23).

Os dados foram divulgados pela plataforma Sprinklr e representam quase o triplo da segunda colocada. Já na Tagger, que inclui também as menções do TikTok, eram 33,1 mil comentários contra 17,5 mil da companhia vice-líder.

“Conseguimos transportar o Rock in Rio para além da Cidade do Rock, amplificando a experiência tanto de quem estava presente quanto de quem acompanhou de casa, antes e durante o festival”, celebrou Camila Ribeiro, diretora de Comunicação e Marca da TIM, que patrocinou o Rock in Rio pela segunda edição seguida.

Segundo a executiva, “o recorde de interação da TIM com o público, sendo a marca que mais engajou nas redes sociais, mostra que entramos de verdade no dia a dia das pessoas no evento, trazendo a tecnologia de forma indispensável”.

“Estávamos junto com o público, curtindo os shows, as ativações e tudo que o Rock in Rio proporciona e fazendo parte com momentos inesquecíveis”, concluiu.

A estratégia de comunicação da operadora nas redes sociais, desenvolvida pela BETC HAVAS, contou com um squad diverso e que reúne mais de 450 milhões de seguidores no Instagram e TikTok, incluindo nomes como Jade Picon, Jão, Naldo Benny, Mel Maia, Maisa e João Guilherme, dentre outros.

Na Cidade do Rock, o estande tecnológico da TIM se destacou, com grandes filas para as ativações. Foram geradas, por exemplo, 2,5 mil fotos 360° no espaço.

Já o Karaokê 5G, a principal inovação da operadora, atraiu mais de 2,2 mil pessoas curiosas com a interação com uma banda à distância. A sincronia entre os talentos amadores nas cabines espalhadas pelo festival e os músicos no estande era garantida pela baixa latência da rede de quinta geração da operadora, que reduz aquele conhecido “delay” de transmissões ao vivo.

Entre as músicas mais escolhidas pelo público estão “Exagerado” (Cazuza), “Equalize” (Pitty), “Ana Júlia” (Los Hermanos), “Tempo Perdido” (Legião Urbana) e “Talismã” (IZA).

No Parque de Diversões, por sua vez, o MegaDownload foi uma das atrações mais radicais. A torre de 30 metros de altura que se desloca para cima em até 50km/hora – fazendo alusão a super velocidade do 5G da TIM – recebeu cerca de 12 mil pessoas, incluindo influenciadores como Diogo Defante e Maisa. (ANSA).